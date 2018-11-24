كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - بالفيديو - فالنسيا يُنهي لعنة المستايا بثلاثية في رايو فاليكانو

فالنسيا

فاز فالنسيا على ضيفه رايو فاييكانو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب المستايا، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سانتي مينا افتتح التسجيل للخفافيش الدقيقة 35، هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، والخامس له إجمالا، ليكون هدافا لـ فالنسيا في مختلف المسابقات.

مينا عاد بنفسه وعزز أرقامه الشخصية وتقدم فريقه في الدقيقة 61، ليقرّب فالنسيا من نقاط المباراة.

قبل أن يختتم بديله كيفن جاميرو الأهداف في الدقيقة 76.

الفوز هو الأول لفالنسيا على ملعبه في الدوري هذا الموسم، إذ فشل في الفوز بمبارياته الست السابقة على المستايا.

فالنسيا رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بايو عند 7 نقاط في المركز 19.