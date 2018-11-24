كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - رانييري يحقق فوزه الأول مع فولهام في الدوري الإنجليزي

كلاوديو رانييري

قاد جيلفي سيجوردسون فريقه إيفرتون لفوز صعب على كارديف سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سيجوردسون هدف إيفرتون في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة آخرى ، حقق فولهام الفوز الأول له تحت قيادة الإيطالي كلاوديو رانييري، وذلك على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة برايتون وليستر سيتي ، فيما تختتم مباريات اليوم بقمة توتنهام وتشيلسي على ملعب "ويمبلي" في السابعة والنصف مساءً.