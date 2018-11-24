كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - السيتى يؤمن صدارة الدورى الإنجليزى.. واليونايتد يواصل التعثر

مانشستر سيتي

واصل فريق مانشستر سيتي نتائجه القوية فى مسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم، محققا فوزا كبيرا خارج الأرض على مضيفه وست هام يونايتد 4-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

احتاج السيتي 11 دقيقة فقط ليتقدم الاسباني دافيد سيلفا بالهدف الأول، ثم فى الدقيقة 19 أضاف المتألق رحيم سترلينج الهدف الثاني من تمريرة ليروي ساني، وقام الأخير بصناعة الهدف الثالث لسترلينج فى الدقيقة 34، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفى الشوط الثاني سجل ليروي ساني الهدف الثاني له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90 من تمريرة البديل جابرييل خيسوس، لتنتهى المباراة بفوز السيتي برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة يعزز مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

بدوره تعادل مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام ضيفه كريستال بالاس بدون أهداف ليرتفع رصيد يونايتد عند 21 نقطة فى المركز السابع، بينما يحتل بالاس المركز الـ15 بـ9 نقاط.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالى ..

برايتون 1-1 ليستر سيتي

إيفرتون 1-0 كارديف سيتي

فولهام 3-2 ساوثهامبتون

واتفورد 0-3 ليفربول