كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - كارول سماحه تكشف عن بوستر حفل ليله رأس السنه ..صوره



نشرت الفنانة كارول سماحة عن بوستر حفل ليلة رأس السنة التي ستحيه بالأردن برفقة المطرب اللبناني جوزيف عطية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". علقت "كارول" على الصورة قائلة: "دعونا نحتفل بالعام الجديد معًا". يذكر أن الحفل سيقام بدولة الأردن بأحد الفنادق الكبرى31 ديسمبر المقبل ليلة رأس السنة.





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