كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - دورتموند يتعادل مع ماينز.. وفولفسبورج يقهر لايبزيج بالبوندسليجا

بوروسيا دورتموند

د ب أ

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه ماينز 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشر للبوندسليجا.

وواصل بايرن ميونخ حامل اللقب مسيرته الباهتة وتعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 /3.

وفي باقي المباريات فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج 3 /1 وفولفسبورج على ضيفه لايبزج 1/صفر وتعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين 3 /3.

وعلى ملعب أوبل أرينا، انتظر دورتموند حتى الدقيقة 66 لافتتاح التسجيل بواسطة الإسباني باكو الكاسير.

ولكن فرحة دورتموند لم تدم طويلا حيث نجح ماينز في إدراك التعادل عن طريق روبن كايسون في الدقيقة 70.

وتقمص المدافع البولندي لوكاش بيشتشيك دور البطولة وسجل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 76.

وحقق دورتموند فوزه الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات ويبقى هو الوحيد من بين كل فرق البوندسليجا الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وعلى ملعب إمبولس أرينا فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد اوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم جوناثان دي جوزمان بهدف لفرانكفورت في الدقيقة الأولى ثم أضاف سباستيان هيلير الهدف الثاني في الدقيقة 47 وأحرز أنتي ريبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وتكفل سيرجيو كوردوفا بتسجيل الهدف الوحيد لاوجسبورج في الدقيقة الاخيرة.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين تعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين 3 /3.

وتقدم هوفنهايم بهدفين عن طريق كريم ديميرباي اندريج كراماريتش في الدقيقتين الأول والعاشرة.

ورد فيداد ايبسيفيتش بهدف لهيرتا في الدقيقة 12 ثم أحرز ارمين بيساكسيتش الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 55 وتكفل ماثيو ليكي بتسجيل الهدف الثاني لهيرتا في الدقيقة 71 قبل أن يخطف فالينتينو لازارو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مقابل 17 نقطة لهيرتا في المركز الثامن.

وفاز فولفسبورج على ضيفه لايبزج بهدف حمل توقيع جيروم روسيلون في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 15 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزج عند 22 نقطة في المركز الرابع.