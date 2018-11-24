كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - مطربه الحصان "نجلا" تكشف عن سبب منع دخولها مصر

كشفت الفنانة التونسية نجلاء صاحبة الكليب الشهير «أنا هطلب إيدك» والتي أطلق عليها اآنذاك «مطربة الحصان»، وذلك بعدما أثارت جدلًا كبيرًا على الفضائيات منذ ما يقرب من 15 عامًا، أسباب منعها من دخول مصر.

وقالت نجلا لأحد البرامج التونسية: إنها كانت تغادر مصر لتزور تونس بصفة منتظمة في شهر رمضان، وتغادر بلادها قبل العيد، لافتة إلى أن الأمن المصري في المطار فاجأها لدى عودتها بختم دخول وخروج من مصر.

وأضافت أنها اتّصلت بالسفير التونسي بمصر في تلك الفترة، وأكد لها أن اسمها لم يكن ضمن الممنوعين لدى النائب العام المصري، لكن بتسارع الأحداث أصبحت ممنوعة من دخول مصر تحت بند «كليبات خليعة».

وقالت إنه ترافع في قضيتها 11 محاميا، وأكدوا لها أنها ممنوعة من دخول مصر بقرار سيادي، أي من الرئيس السابق حسني مبارك، لافتة إلى أنها بعد الثورة حاولت الاستفسار من السفير المصري في تونس، وطلب منها القيام بالتماس مع المحامي لكن إلى اليوم لم يحدث تغيير.

وتواصلت «فيتو» مع نقابة الموسيقيين للتأكد أن نجلا التونسية مقيدة بجدول النقابة أم لا، حيث أكد مصدر داخل بالنقابة، أنها لم تكن مقيدة، وكانت تستخرج تصريحا كراقصة وليست مغنية.

يذكر أن التونسية نجلا ظهرت مع الفنان محمد سعد في فيلم «اللمبى» عام 2002، وجسدت في الفيلم دور الراقصة التي طلبت من سعد أن يكون حارس شخصى لها.