كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - عشرة فائزين يستلمون التذاكر الذهبية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان

وصل الفائزون العشرة إلى حلبة مرسى ياس لاستلام تذاكرهم من الفئة الذهبية لسباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1 لموسم 2018، وبدا واضحًا حماسهم وفرحتهم العارمة لحضور مجريات الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة.

واحتفالًا بالنسخة العاشرة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، أطلق منظمو الحدث مسابقة عبر العديد من القنوات الشريكة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من عشاق الفورمولا1 في المنطقة وتقديم تجربة مميزة لا مثيل لها.

تمنح تذاكر الفئة الذهبية فرصة متابعة مجريات السباق وعيش أجواء الإثارة والمتعة التي تشهدها منافسات واحدة من أشهر البطولات العالمية لسباق السيارات "فورمولا1"، فضلًا عن التمتع بالبرنامج والأنشطة الترفيهية ولقاء نجومهم المفضلين من سائقي الفورمولا1®، كما تمنح الفائزين فرصة خوض العديد من التجارب الحصرية والمخصصة لهم فقط.

قال إيدن شابان، أحد الفائزين: "أنني سعيد لأكون أحد الفائزين في التذكرة الذهبية لهذا العام، إنه أمر رائع أن أشهد احتفالات الحلبة بالذكرى العاشرة لاستضافتها سباق الفورمولا1®، إنني متحمس للدخول ومعرفة البرامج والأنشطة الترفيهية التي تقدمها الحلبة خلال سباق الجائزة الكبرى".