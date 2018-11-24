كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 08:07 مساءً - صورة لابنتي ترامب “تيفاني وإيفانكا” تثير حيرة الصحافيين
التقط صحافيون صورة لتيفاني وإيفانكا ترامب، ابنتي الرئيس الأمريكي، في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند، تظهر تفصيلا أثار سخرية الصحفيين، ولم تنتبه تيفاني إليه.
وأشار موقع “TMZ”، إلى أن الصورة المذكورة التقطت لابنتي دونالد ترامب أثناء توجههما إلى فلوريدا للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة، في منتجع مار لاغو الساحلي.
وعلق الصحافيون على الصورة، عندما لاحظوا أن تيفاني ترامب (25 عاما) نسيت أن تنزع لصاقة السعر والماركة، من فردة حذائها اليمنى.
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