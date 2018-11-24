"إيمان" المنتحرة بسبب "التنمر" في تسجيل صوتي: "المشرفات بيتريقوا عليا.. وأمي مش طايقاني"

"أنتي شبه الولد، وشعرك معفن كده ليه!" كلمات تتردد على مسامع إيمان صالح، الطالبة بمعهد جمال عبدالناصر الفني الصحي بالإسكندرية، من قبل ثلاثة مشرفات، لم تتحمل تكرارها، خاصة بعدما تشاجرت مع والدتها بسبب انتقاداتهم، لتتخذ قرارا بإنهاء حياتها فورا، وركضت نحو "بلكونة" منزلها، وألقت بنفسها لتسقط صريعة.

تعرضت "إيمان" للتنمر والنقد المستمر من قبل المشرفات الثلاثة، إذ وصفوها بأبشع الألفاظ أمام زميلاتها في المعهد، ودائمًا ما وصفوها بـ"القبيحة"، مشبهين سلوكها بـ"تصرفات الذكور".

وأرسل سعيد صالح، شقيق الضحية لـ"الوطن"، تسجيلا صوتيا تشكو فيه لإحدى صديقاتها من الضغوط النفسية التي تعانيها من كثرة الانتقادات والتنمر الذي تعانيه من المشرفات الثلاث، تقول فيه: "أنا تعبت جدا من كلامهم، وفي يوم الخميس اللي فات أخدوني الأوضة وقعدوا يقولي بصي شعرك منكوش إزاي، أنتي شبه الولاد".

وتابعت الطالبة المنتحرة في تسجيلها الصوتي، أن هذه الانتقادات المستمرة تسببت في مشاجرة مع والدتها، "أمي مش طيقاني بسبب كلامهم معايا، وفي يوم لقتها بتصحيني بالضرب وفضلت تشتمني".

وأشارت: "من ساعة ما دخلت تمريض وأنا في اكتئاب وقرف، وطول الوقت بينتقدوني".

​