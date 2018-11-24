الفنانة الفرنسية أمل بنت تصدم جمهورها بإطلالة رجالية كاملة

صدمت الفنانة الفرنسية أمل بنت متابعيها بظهورها بإطلالة رجالية بالكامل. فقد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة غريبة وغير مألوفة لها، بدت فيها وهي ترتدي ملابس رجل وتعتمد تسريحة الشعر القصير مع اللحية.

وجاء ذلك إعلاناً لحلولها ضيفة على برنامج "كليك ديمانش" الذي يقدمه الإعلامي مولود عاشور على شاشة "كانال بلوس" بحسب ما ذكر موقع مجلة Elle الفرنسية.

وأثنى الجميع على مهارة خبيرة الجمال التي أجرت هذا التحوّل. وتعليقاً قالت الفنانة: "لقد أصبحت جمال. وأنا أرتدي سترة تخفي صدري كي لا يعرف أحد من أكون".

وأضافت: "خلال طفولتنا وعيشنا في الضواحي كنا نريد أن نعرف ما الذي يتحدث عنه الفتية في ما بينهم من دون أن نشارك في محادثاتهم. وها نحن نفعل ذلك".

ولفت الموقع إلى أن أمل ستشارك بهذا الزي في مسلسل Kings الذي سيبدأ عرضه في 29 من من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ونقل عنها قولها: "على المستوى النفسي إنها تجربة مميزة يمكن أن نعيشها. فبعد أن ألصقت لي هذه اللحية، ولحظة نزولي إلى الشارع، لاحظت فارقاً كبيراً بين نظرة الآخرين إلى المرأة والرجل".

وتابعت: "لم يعجب شكلي الكثير من النساء. كانت التجربة قاسية جداً. فليس من السهل أن تكوني رجلاً أيضاً".