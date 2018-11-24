بـ"7 نصائح".. قوي مناعة طفلك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة أبوطالب:

تزداد نسبة إصابة الأطفال بالأمراض في فصل الشتاء، نتيجة ضعف جهاز المناعة لديهم، لذا تحاول الأمهات تقوية مناعة صغارهن بكافة الطرق.

لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي من شأنها تقوية مناعة الأطفال وتقليل احتمالية إصابتهم بأمراض الشتاء، بحسب موقع "parents".

1-من أهم النصائح التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال، حصولهم على القدر الكافي من النوم، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على البالغين أن الحرمان من النوم يمكن أن يجعل أكثر عرضة للإصابة بالمرض عن طريق الحد من الخلايا القاتلة الطبيعية، وأسلحة النظام المناعي التي تهاجم الميكروبات، الأمر الذي ينطبق على الأطفال، لذا قد يحتاج المولود الجديد إلى 18 ساعة نوم في اليوم، أما الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى 10 ساعات.

2-تعويد الطفل على ممارسة الرياضة، العادة التي تساعد على رفع مناعته، ومن ثم تقليل نسبه إصابته بالأمراض.

3-إبعاد الطفل قدر الإمكان عن التدخين السلبي داخل وخارج المنزل.

4-تعويد الطفل على العادات الصحية الجيدة، مثل غسل اليدين والأسنان، واستعمال أدواته الشخصية فقط، لتقليل انتشار العدوى.

5-الحرص على إطعام الطفل الأكل الصحي والمتوازن، مثل الخضروات والفاكهة الطازجة، المكسرات، الأسماك، البيض، الحليب، واللحوم.

6-تجنب تناول الأطفال للوجبات السريعة والسكريات والعصائر المحفوظة.

7-إعطاء الطفل التطعيمات الأساسية والاختيارية، لتقليل الإصابة بالأمراض، خاصة تطعيم الإنفلونزا الموسمي.