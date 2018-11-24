كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 05:41 مساءً - يتناسب مع البشرة السمراء ألوان ظلال عيون فاتحة كاللون الزهري وتدرجاته والألوان الداكنة أيضاً كالأسود والبنَي .

كوني من متتبعي الموضة واخر الصيحات و تابعي معنا المجموعة التي اخترناها لكي لظلال عيون ساحرة

1 ظلال عيون " أيشادو من بوبي براون " Bobbi Brown Eyeshadow

2 ظلال عيون " 5 كولور روج ان ديابل من ديور " Dior 5 Couleurs Rouge En Diable

3 ظلال عيون " 5 كولور أيشادو من غيرلان " Guerlain 5 Couleurs Eyeshadow

4 ظلال عيون " لي اومبر 308 كلير أوبسكيرمن شانيل " CHANEL Les 4 Ombres 308 Clair-Obscur

5 ظلال " روز غولد ونتد أيشادو من نارس " Nars Rose Gold Wanted Eyeshadow قد يعجبك: هل يمكن استخدام المكياج أثناء الرياضة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 ألوان ظلال عيون للبشرة السمراء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .