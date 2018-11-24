نصائح لمكياج ناعم يناسب الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 05:41 مساءً - إذا كنتِ من محبات وضع المكياج بشكل يومي، وأنتِ الآن في مرحلة الجامعة وتحتاجين لوضع المكياج يوميًّا لتظهري بأجمل وأرقي الاطلالات بين زميلاتِك، ما عليكِ سوى قراءة النصائح التالية حول المكياج الذي يناسب صاحبات الجامعة:



1- احرصي في المرحلة الأولى على تطبيق الكريم المرطب الضروري للحفاظ على نضارة ورطوبة بشرتِك.



2- اختاري كريم الأساس المثالي لبشرتكِ على مستوى اللون والنوعية، ووزّعي طبقة خفيفة منه على كامل بشرتِك.



3- اتّجهي نحو ظلال العيون ذات الألوان الحيادية والهادئة، على غرار ألوان الباستيل أو الألوان الترابية، ووزعي القليل منها بطريقة ناعمة.



4- يمكنكِ رسم خطّ رفيع من الأيلاينر الأسود أو حتّى الأخضر والبني، بمحاذاة رموشكِ العليا لتحديد عينيكِ بطريقة جذّابة.



5- لا تنسي وضع طبقة خفيفة وناعمة من الماسكرا السوداء التي ستعزز جاذبية عينيكِ.



6- بالنسبة إلى أحمر الخدود، اتّجهي نحو الألوان الهادئة على غرار اللونين الوردي أو الزهري.



7- اختاري في المرحلة الأخيرة أحمر شفاه بأحد ألوان النيود أو اللون الزهري الفاتح، لاطلالة طبيعية ومثالية للجامعة.

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