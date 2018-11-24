خلطات طبيعية لعلاج البقع الداكنة في الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 05:41 مساءً - مشكلة البقع الداكنة مع كل يوم، تزداد بسبب العادات الخاطئة للكثير من الصبايا، والوقوف الكثير تحت أشعة الشمس، مع ارتداء الملابس غير القطنية، أو الضيّقة، التي تسبب حساسيةَ والتهابَ الجلد، والتي قد تترك آثارًا للبقع على جسمِك.



ماسك النشا والحليب والعسل



- ملعقة صغيرة نشا



- ملعقة صغيرة حليب



- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها، حتى تصبح عجينًا، ثم ضعيها على الأماكن الداكنة والحساسة.



أزيلي الخليط بعد مرور نصف ساعة، ثم اشطفي المنطقة بالماء مع صابون الغليسرين، أو غسولكِ الخاص، الخالي من أيّ مواد كيميائية.



كرري الخليط 4 مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فاعلة.



ماسك الزبادي والكركم والخيار



- ملعقة صغيرة زبادي



- ملعقة صغيرة زبادي



- ملعقة صغيرة كركم



ضعي المكونات مع بعضها، ثم على المناطق الداكنة، واتركيه لمدة نصف ساعة.



أزيلي الخليط، وتأكدي بقطعة قطنية أنكِ أزلتِ الكركم جيدًا، ويمكنكِ استخدام صابونة زيت الزيتون.



كرري الخليط أكثر من مرة أسبوعيًّا، حتى تختفي البقع الداكنة تدريجيًّا.



نصائح لتجنّب البقع الداكنة



- الابتعاد عن المكوث في الشمس في فترة الظهيرة.



- ارتداء الملابس القطنية، وإذا اخترتِ ارتداء خامات أخرى، فاحرصي على أن تكون ملابسكِ الداخلية من خامة القطن.



- تجنّب وضع العطور الكحولية بشكل مباشر على الجسم، والاعتماد أكثر على المستحضرات المصنوعة من مواد طبيعية.

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