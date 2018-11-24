كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - مصرع عامل بسبب الأمطار في المنوفية

لقي عامل بزاوية رزين التابعة لمركز منوف، في محافظة المنوفية، مصرعه بعد أن اختل توازنه بسبب هطول الأمطار، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه ببلدور الرصيف على جانب الطريق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، إخطارا يفيد استقبال مستشفى منوف العام "ن. م. ع" 49 عاما عامل بالأوقاف، ومقيم بزاوية رزين، مصابا بجرح في الرأس وكسر بالجمجمة وتوفي عقب وصوله، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق زوجته "م. م. ع" 43 عاما، مدرس ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه حال سير المتوفي بمحل إقامته اختل توازنه، بسبب هطول الأمطار مما أدى لسقوطه وارتطام رأسه ببلدور الرصيف على جانب الطريق، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس نتيجة الإصابات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.