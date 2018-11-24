كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - نادر رياض: لا يوجد إصلاح اقتصادي ناجح بدون بنية تحتية مؤهلة.. ملف كامل

كتب: معتز عوض

أكد الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، أن الدولة كفلت قنوات متعددة لحماية التعليم الحكومى، والحفاظ على مجانية التعليم، الذى يقدم تعليما جيدا يتفوق فى أحيان كثيرة على التعليم الخاص.

واضاف رياض، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" مع الإعلامية منال السعيد، والمذاع على فضائية المحور، مساء الجمعة، أن تطوير التعليم الحكومى يحتاج إلى دراسات لبحث هل هو كاف بشكله الحالى لتحقيق نهضة علمية حقيقة، أم يحتاج إلى تحسين من خلال بث أفكار جديدة؟ .

واشار رياض، إلى أن مصر تنفق على إصلاح البنية التحتية ميزانيات دول، قد تكون ذات اقتصاديات تتفوق على قدرة مصر الاقتصادية.

وأوضح رياض، أن سعر الفائدة فى مصر مرتفع للغاية، مقارنة بدول أوربية، فمثلا ألمانيا يصل بها سعر الفائدة من 5. % ، بينما فى مصر يصل إلى 20 %، ليبقى هنا السؤال: هل مصر قادرة على تخفيض سعر القائدة فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تطبقه حاليا.

ولفت رياض، إلى أن القطاع العام به مشكلات كثيرة تحتاج إلى حلول عن طريق إعادة تأهيل المصانع المتعثرة، وليس عن طريق التصفية، مشيرًا إلى أن هناك صناعات أخرى لم تعد مسايرة للتطور التكنولوجى، ودور الدولة هنا يتلخص فى البحث عن صناعات تساهم فى تطوير وتحديث تلك الصناعة لمواكبة العصر.

ونوه رياض، إلى أن أبرز ما يعيب الأنظمة السابقة فى مصر، فيما يخص مسألة المنح والمعونات، أن الحكومات المتعاقبة آنذاك كانت تحصل على المعونات والمنح، وتقوم بانفاقها فى مجالات غير المخصصة لها، مما أدى إلى فقد ثقة الجهات المانحة للمعونة فى مصاقية الأنظمة المتعاقبة.

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، على أن الوضع تغيير خلال الفترة الحالية، من خلال توظيف نلك المنح فى أماكنخا المخصصة لها، وهو ماظهر من خلال ظهور مشروعات للدولة تسهم فى تطور التعليم، والقضاء على بعض الأمراض المتوطئة.

وذكر رياض، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري برنامج طموح ومكلف وملئ بالتحديات، ومن شأنه أن يقود مصر نحو التوجه إلى مستقبل ذو خريطة ذات ملامح محدد لتحسين الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لسار مستقبل مصر الاقتصادي من سيء إلى أسوأ".

واستطرد: "محمد على وضع مصر على طريق المسار الحقيقيى للنهوض بالاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادية لن يحقق الأهداف المرجوة منه إلا بإصلاح مستوى البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق".

وأكمل: "مشروع محور قناة السويس يعتبر من ضمن الأولويات الملحة فى البرنامج الاقتصادى، التى كان على مصر البدء فيها"، مشيرًا إلى أن المشروع تم فى وقت قياسي، شهد تلاحم الشعب المصرى للانتهاء من المشروع فى وقت قياسي، بجانب مشاركة عدد من الدول العربية المحبة لمصر.

وذكر أيضًا، أن مشروعات الطرق الجديدة التى انطلقت مع بدء الاصلاح الاقتصادي التى تعيشها مصر تعتبر بمثابة " فبلة الحياة" لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وختم نادر رياض، بأن برنامج الاصلاح الاقتصادى تزامن مع اهتمام الدولة بالطبقة الفقيرة، ذات الدخل الاقتصادى المحدود، وهو ما يكتب لها فى لوحة الشرف، حيث تظهر أبرز ملامح هذا الاهتمام فى مشرو الدولة للقضاء على فيروس سي، والأمراض السارية’ .