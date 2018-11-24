كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - ساويرس يعود للاستثمار في السودان قريبا

غرد نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن عودته للاستثمار في السودان قريبة، قائلا :”أنا استثمرت فى السودان وبحب السودان والسودانيين و هرجع استثمر تانى فى السودان قريبا“.

وفي وقت سابق، قال ساويرس إنه يعتزم الخروج من الاستثمار في قطاع الاتصالات، موضحا أن القطاع وصل إلى قمته، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي أيضا؛ وذلك بعد احتكار عدد محدود من الشركات.

وفي سبتمبر أعلنت أوراسكوم للاستثمار بيع حصتها في مينا كابل لشركة المصرية للاتصالات مقابل 90 مليون دولار.

فيما قالت أوراسكوم في مطلع سبتمبر الماضي ، إنها تدرس الدخول في قطاع الخدمات اللوجستية لتقييم الجدوى الاستثمارية وسبل التنفيذ، وكشفت الشركة عن خطتها لاقتحام نشاط اللوجستيات من خلال مشروع يتضمن أسطولا للنقل البري مكون من 200 شاحنة من الحجم الكبير بأول مراحله.

في إطار سعي ساويرس في الدخول بقطاع التطوير العقاري، أعلن أن شركته على وشك الانتهاء من اتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض بوسط القاهرة.

وخلال سبتمبر الماضي، عبّر نجيب ساويرس أيضاً عن سروره بعفو الأمم المتحدة لشركة “كوريولينك”، التابعة لشركة أوراسكوم.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.07 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 239.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 175.1 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، مقابل أرباح بنحو 296.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.