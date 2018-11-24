كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - التموين ترفض تسجيل العلامة التجارية ماجيك بلانت Magic Planet

كتب: نبيل سيف

رفض جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين طلب شركة ماجد الفطيم الاماراتية الشهيرة تسجيل علامتها التجارية Magic Planet الخاصة بالعاب الاطفال.

وارجع الجهاز قراره بالرفض الى ان العلامة التجارية ماجيك بلانت Magic Planet تتعارض مع 4 علامات تجارية اخرى ،حيث يوجد تشابه بين العلامات الاربعة والعلامة ماجيك بلانت Magic Planet.

ورفض جهاز التجارة الداخلية تظلم شركة ماجد الفطيم المالكة للعلامة التجارية،والذى قالت فيه ان هناك علامتين من العلامات الاربعة المتعارضة مع العلامة ماجيك بلانت Magic Planet مملوكة لها .