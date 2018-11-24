كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - محمد بن راشد يحلم للعرب: نفسى أشوف 20 دبي فى بلادنا العربية

قال حاكم دبي محمد بن راشد إن حلمه أن يرى أداء الحكومات العربية يضاهي أداء حكومة دبي، ويتطلع لرؤية عشرين دبيّا في العالم العربي وأن ينعم باقي العرب بما ينعم به أبناء الإمارات.

وأضاف بن راشد في مقابلة أجرتها معه صحيفة “الشرق الأوسط”: “أحلم بأن أرى أداء الحكومات العربية يضاهي أداء حكومتنا ويتفوق عليها، وأن يكون الشباب والأجيال الصاعدة على رأس جدول أعمالها، وأن تستثمر أكثر في التعليم والبحث العلمي… حلمي أن يعيش العالم العربي عصره، ويشارك في بناء حضارته أرى جهودا تبذل في معظم الدول العربية للتغيير والتحرر من مسببات التخلف”.

وتابع: “أتطلع لتعزيز النهضة في الإمارات وإلى مضيها قدما لتحقيق أهداف مئويتها، وأتطلع إلى رؤية عشرين دبي في عالمنا العربي، وأن ينعم المواطنون العرب بما ينعم به أبناء الإمارات من أمن واستقرار وازدهار”.

وفيما يتعلق باستضافة دبي معرض “إكسبو 2020″، قال بن راشد: “أنا على ثقة بأن “إكسبو 2020″ سيعزز مكانة دولتنا ومنطقتنا … وقد جسد فوزنا باستضافته المكانة المرموقة لدولتنا بين دول العالم”.

ولفت حاكم دبي إلى أن استحداث حقائب وزارية جديدة كوزارة السعادة والذكاء الاصطناعي ووزارة للشباب والأمن الغذائي وغيرها، حققت النتائج المرجوة وأكثر من المتوقع، فهي وزارات في حقيقتها “مستقبلية” وتم تعيين فئة الشباب فيها فـ”المستقبل للشباب هم أصحابه وهم قادته”.

وقال بن راشد في رد على سؤال حول من أحب الشعراء إلى قلبه، إن المتنبي شاعر العربية الأكبر على مر العصور، وهو سيد اللغة والبيان، تابع:

ولم أرَ في عيوب الناس عيبا

كنقص القادرين على التمام

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

المصدر: “الشرق الأوسط”