كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - المبعوث الاممى فى اليمن يتوجه الى الرياض لمحاولة حل الازمة

يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة السبت، بعد اجتماعه مع مسؤولي من ميليشيات الحوثي في صنعاء، وبعد زيارة إلى ميناء الحديدة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن غريفثس "سيلتقي الاثنين مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".

وكان غريفثس التقى السبت في صنعاء القيادي في ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.

وأعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها في المفاوضات التي لم يتم تحديد تاريخها الدقيق حتى الآن.