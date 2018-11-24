كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - المبعوث الاممى فى اليمن يتوجه الى الرياض لمحاولة حل الازمة
يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة السبت، بعد اجتماعه مع مسؤولي من ميليشيات الحوثي في صنعاء، وبعد زيارة إلى ميناء الحديدة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن غريفثس "سيلتقي الاثنين مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".
وكان غريفثس التقى السبت في صنعاء القيادي في ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي.
ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.
وأعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها في المفاوضات التي لم يتم تحديد تاريخها الدقيق حتى الآن.
شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الاممى فى اليمن يتوجه الى الرياض لمحاولة حل الازمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .