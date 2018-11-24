كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - العثور على مقبرة أثرية جماعية في الأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، عن العثور على مقبرة "جماعية"، ومومياوات ضمن الاكتشافات التى عُثر عليها العمال المصريون بالأقصر.

وأضاف أن المقبرة مستخدمة لدفنة عائلية تضم عائلة من أعمار مختلفة "أطفال، وكبار، وعجائز، ونساء"، وذلك فى فترة الرعامسة للأسرة الـ19، والـ20، ثم أغلقت لتفتح مرة أخرى، وتستخدم كمقبرة مرة أخرى، لافتًا إلى أن أعمال الحفائر قد أسفرت عن الكشف أيضًا، عن بعض القطع الأثرية، منها 1000 تمثال.

وتم العثور على غطاءين مصنوعين من الحجر الجيرى، وإناء من الألباستر، وجزء من بردية عليها الفصل 125 من كتاب الموتى ذكر أن صاحبها يدعى "با- حبو" ووالدته تدعى سخمت نفرت، وبقايا عظام آدمى.