كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 05:14 مساءً - هانيويل تستعرض حلولها لتكنولوجيا إنترنت الأشياء دعماً لطموحات المدينة الذكية

·الشركة تقدّم من منصة المعرض- المقام في مركز مصر الدولي للمعارض- حلولاً تضمن مزيداً من السلامة والأمن وكفاءة الطاقة في مختلف المدن والمباني

القاهرة، مصر، 24 نوفمبر 2018: كشفت ’هانيويل‘ عن استعدادها لعرض أحدث حلولها وتقنياتها المتمحورة حول إنترنت الأشياء (IoT) والمصممة لدعم الجهود المصرية لبناء المدن الذكية، وذلك ضمن إطار مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام من 25 إلى 28 نوفمبر 2018، تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وخلال الفعالية المقامة في المركز المصري الدولي للمعارض تحت شعار "قيادة التحوّل"، ستسلط الشركة الضوء على مجموعة من حلول البرمجيات والأجهزة التي تعزز السلامة والأمن وكفاءة الطاقة في المدن والمباني. كما ستكشف عن خاصة تعتمد على تحليل البيانات والتقنيات السحابية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف منشآت الضيافة والرعاية الصحية والتجارة في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال خالد هاشم، رئيس ’هانيويل‘ في مصر وليبيا: "تتسم ’هانيويل‘ بكونها شركة تكنولوجية عالمية تعمل في مصر منذ عقود لتزوّد المدن والمباني ومختلف القطاعات بحلول وخدمات رائدة، إذ تتيح أجهزتنا وبرمجياتنا للمستخدمين رؤى قابلة للتطبيق بالاستفادة من قدراتها المميّزة لتحليل البيانات، ما يثمر عن خفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. ونحن في غاية السرور للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجدداً، فيما نواصل تسليط الضوء على مزايا الاستثمار في التحوّل الرقمي الذي سيسهم بشكل كبير في رفع سوية الكفاءات والازدهار والتقنيات الذكية في مصر".

وتولي رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة لتحفيز الابتكار والتنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، مع اعتبار التوسع الحضري أحد أهم الركائز في هذه الرؤية التي تلعب المدن الذكية دوراً هاماً فيها لاستيعاب التعداد السكاني المتنامي ورفع مستوى المعيشة لكافة المواطنين من جميع الشرائح.

وتتضمن قائمة الحلول التي تعتزم ’هانيويل‘ استعراضها في الفعالية كلاً من باقة مراقبة أنظمة اتصالات القيادة والتحكم(CCS) لإدارة المباني والمدن وتعزيز السلامة والأمن وكفاءة الطاقة، والتي تشمل أنظمة الإنذار ضد الحرائق والسرقة، وكاميرات المراقبة، وأنظمة إدارة المباني، فضلاً عن برنامج إدارة منشآت الضيافة من ’هانيويل إنكوم‘، والكثير غيرها.

وتعمل ’هانيويل‘- انطلاقاً من مقرها المحلي في القاهرة- مع عدد من أهم الجهات الحكومية والخاصة في مجال المدن الذكية وأتمتة المباني، والنفط والغاز، والتكرير والبتروكيماويات، والدفاع، والطيران، وتطوير البنية التحتية، واللوجستيات، والأمن، وأمن الحرائق. ويعود حضور الشركة في مصر إلى أكثر من 5 عقود، وهي ملتزمة بتوفير أفضل المواهب والتقنيات لدعم تنمية أهم القطاعات المصرية.