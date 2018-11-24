أرقام وبيانات عن العنف الذي تعرضت له المرأة في ألمانيا خلال 2017

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ25 من نوفمبر كل عام، يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي السياق ذاته، وبتلك المناسبة، دعت سياسيات بارزات في ألمانيا إلى زيادة دعم المرأة في مواجهة العنف.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، إن النساء لا يعثرن على الدعم الكافي في الغالب عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة.

وكتبت السياسية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقالة بصحيفة "راين-نيكار-تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت، بحسب "دويتش فيله"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، "قليل من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يبحثن عن مساعدة، وعندما يفعلن ذلك، غالبا ما يحصلن على قليل منها".

طال العنف النساء في ألمانيا بنسب كبيرة أيضًا، حيث تقول بيانات للشرطة الجنائية إن يوميا تتعرض امرأة للقتل من شريك حياتها أو حبيبها السابق، وقد بقيت بالفعل 147 امرأة حتفها في العام 2017، هذا بالإضافة إلى رصد آلاف من حالات الاغتصاب، والعنف الجسدي، والتحرش، وتلقت الشرطة في العالم الماضي 140 ألف حالة عنف تعرضت لها المرأة من قبل شريك حياتها، ويتوقع أن الحالات أكبر من ذلك بكثير.

وتقدم وزيرة الأسرة وشؤون المرأة فرانتسيسكا غيفي عروض الإغاثة في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف، وبحسب الوزيرة، يمكن تقديم الرعاية لـ30 ألف امرأة سنويًا في 350 بيت إيواء و600 مركز لتقديم المشورة والدعم.

وفي السياق ذاته، قالت أنالينا بيربوك رئيسة حزب الخضر، إن هناك حاجة لتوفير 4 آلاف مكان على الأقل في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف في ألمانيا.

وذكرت أن اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة تنص على توفير مركز للحماية في كل منطقة، يقيم بها 7500 نسمة، مطالبة ألمانيا بضمان "استحقاق الحماية".

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