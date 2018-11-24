أغرب إطلالات بثينة الرئيسي في 2018 اكتشفيها بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 04:21 مساءً - تُعتبر الممثلة ومقدمة البرامج بثينة الرئيسي، واحدة من أكثر النجمات العربيات العاشقات للموضة، ومن أكثرهنّ جرأة في ما يتعلق في اختيار التصاميم الغريبة واللافتة، وهذا الأمر يبدو واضحًا على حسابها الشخصي على انستقرام، والذي تمتلك عليه 4.5 مليون متابع تستعرض لهم بشكل دوري التنسيقات المبتكرة التي تعتمدها في مختلف المشاوير الرسمية منها والكاجوال، وعام 2018 بالنسبة لها كان حافلًا بالاطلالات الغريبة، وهي التي أدخلت بثينة في قائمة النجمات العربيات الأكثر جرأة في ما يتعلق بالاطلالات، وإليكِ بعض الأمثلة.



معطف من البلاستيك الفوسفوري خيار بثينة الرئيسي:



شاهدنا بثينة الرئيسي مؤخرًا في اطلالة غريبة، اختارت فيها معطفًا بقصة الترانشكوت مصنوعًا من قماش بلاستيكي باللون الأخضر الفوسفوري، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد من “هرمس” Hermes، وأكلمت اللوك بحذاء باللونين الأسود والأبيض اختارته من “توم فورد” Tom Ford.







بثينة الرئيسي في اطلالة من الترتر البراقة:



اختارت بثينة الرئيسي في هذا اللوك جاكيتًا براقة من الترتر باللون الفضي من موسكينو لـ اتش ام Moschino X HM وقد نسقت معها سروالًا مطاطيًّا باللون الأسود، وجزمة عالية من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة، وشنطة يد من شانيل Chanel ونظارات شمسية بتصميم عصري.





اطلالة غريبة بلمسات شرقية اعتمدتها بثينة الرئيسي:



اعتمدت بثينة الرئيسي اطلالة غريبة مزجت فيها بين النمط الشرقي مع النمط العصري، حيث نسقت بنطلونًا أسود مزينًا من الأسفل بقماش مزركش برسومات شرقية، مماثلة للرسومات على القفطان القصير الذي نسقته مع اللوك.



تنسيق باللون الرمادي والأبيض اختارته بثينة الرئيسي:



بثينة الرئيسي في لوك غريب باللون الرمادي، عبارة عن بنطلون بأرجل واسعة من الأعلى، ومزموم من الأسفل مع كشكش ناعم، وتوب مزينة بكتابات شرقية عند منطقة الصدر مع كشكش كبير يتدلى فوق البنطال، وقد اختارت مجوهرات كبيرة وبارزة أكملت بها الاطلالة.



شاهدي بالصور أغرب اطلالات بثينة الرئيسي في 2018، وأخبرينا رأيكِ بأسلوبها غير الاعتيادي في الموضة.

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