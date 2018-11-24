أجمل موديلات القفازات لموسم الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 04:21 مساءً - مع بدء الطقس الشتوي البارد تصبح القفازات والقبعات والأوشحة ضرورة لا غنى عنها، ليس فقط للتدفئة، بينما هي إكسسوارات تعزز أناقة الإطلالات الشتوية.



من الإكسسوارات الشتوية الرائجة هذا العام القفازات، ولكن مع وجود الهاتف الذكي كأداة يومية لا غنى عنها أصبح ارتداء القفازات أمراً صعباً، أحد الحلول العملية والأنيقة هي اعتماد القفازات التي تكشف عن الأصابع، لاسيما وأنها إحدى الصيحات الرائجة لهذا العام.



صيحة القفازات المكشوفة الأصابع من الصيحات العائدة من حقبة الثمانينات، واعتدنا رؤيتها مصممة من الجلد، كما أنها ارتبطت في الأفلام السينمائية بإطلالة راكبي الدرجات النارية، وهو ما يمنح المرأة لمسة ذكورية، ولكن هذا العام عادت هذه الصيحة من القفازات مع الفرو الذي يعد خامة مترفة تضيف للمرأة أنوثة وتحقق الدفء وسط برد الشتاء.



ظهرت أيضاً على منصات عروض أزياء هذا العام، صيحة أخرى من القفازات تختلف عن السابق ذكرها تماماً، في حين ظهرت القفازات التي لا تخفي إلا راحة اليد، ظهرت أيضاً قفازات تمتد إلى الكوع، وتتميز هذه الصيحة بأنها تميل إلى الأسلوب المترف الكلاسيكي، لاسيما وأنها مصممة من الجلد الفاخر وبألوان شتوية.



وكاختيار وسط بين الصيحتين السابقتين، يمكنكِ اقتناء زوج من القفازات الجلدية التي تغطي راحة اليد والأصابع، بشرط أن يقع اختياركِ على خامة مترفة مثل الجلد أو التويد الكلاسيكي.



أما عن ألوان القفازات، فهي أيضاً جاءت هذا العام خارجة عن التوقعات، فلم تقتصر على الألوان الداكنة مثل الأسود والبني والرمادي، بينما ظهرت ألوان أكثر قوة مثل الأحمر ودرجات الأزرق والبرتقالي.

لذا إذا كنتِ تفضلين الأزياء العصرية فعليكِ اقتناء زوج من القفازات بلون جريء يلفت الانتباه لأناقتكِ.

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