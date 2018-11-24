10 أساليب مختلفة نسقت بها فرح الهادي التنورة... اكتشفيها بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 04:21 مساءً - فرح الهادي من النجمات العربيات اللواتي يعشقن الموضة، حيث إنها كل يوم تستعرض لمتابعيها على انستقرام، والذي يبلغ عددهم ما يزيد عن 3 مليون متابع، اطلالات لافتة وعصرية وفيها الكثير من الجرأة في ما يتعلق بالتنسيق، وقد لاحظنا أنها تعشق التنورة وكثيرًا ما تعتمد عليها في مختلف اطلالاتها الرسمية منها والكاجوال، واليوم اخترنا لكِ 10 أساليب مختلفة نسقت بها فرح الهادي التنورة، منها الأنيق ومنها المبهرج، وإليكِ التفاصيل.



اطلالة أنثوية ناعمة في التنوة الزهرية اختارتها فرح الهادي:



شاهدنا فرح الهادي في أحد المشاوير، وقد اختارت اطلالة أنثوية ناعمة طغى عليها اللون الزهري، وكان عبارة عن تنورة ميدي من قماش الشيفون المرهف، نسقت معها تيشيرت من القطن باللون الأبيض، وشنطة يد غريبة مزينة بشريطة كبيرة، وحذاء كاحل من المطاط، أبرز صيحات الموضة.





لوك عصري في التنورة ذات نقشة جلد الأفعى نسقته فرح الهادي:



شاهدي فرح الهادي مؤخرًا في تنورة بنقشة جلد الأفعى - التي تُعتبر أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم- وقد نسقت معها توب بياقة عالية باللون الأصفر، وأكلمت اللوك بحقيبة خصر من الجلد الأسود اختارتها من “شانيل” Chanel وحذاء كاحل أسود، وبرأيي أنّ الخطأ في اللوك كان الحذاء، وكان عليها استبدالها بتصميم أكثر نعومة.





تنورة من الشيفون الأسود خيار فرح الهادي:



نسقت مؤخرًا فرح الهادي "لوك" عصريًّا بالتنورة الميدي المزينة بالكسرات، التي اختارتها من الشيفون باللون الأسود، وقد نسقت معها تيشيرت من “غوتشي” Gucci وحقيبة كتف من الجلد الأسود من غوتشي أيضًا، واعتمدت موضة الجوارب مع الحذاء لإكمال اللوك، وهذا ما جعلها تقع في فخ البهرجة.







التنورة البيضاء بأسلوب فرح الهادي:



اعتمدت فرح الهادي لأحد المشاوير اطلالة في التنورة البيضاء التي اختارتها بقصة واسعة، وطول وصل أسفل حد الركبة، ونسقت معها توب باللون الأسود وشنطة يد وحذاءً، جميعها اختارتهم من دار “غوتشي” Gucci التي على ما يبدو المفضلة بالنسبة لها.





شاهدي اطلالات فرح الهادي بالتنورة، واخبرينا رأيكِ بالتنسيقات التي اعتمدتها.

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