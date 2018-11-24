بالفيديو| تهنئة خاصة من فيفي عبده لنبيل شعيل بـ"وصلة رقص"

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "نستجرام"، وهي ترقص على نغمات أغنية نبيل شعيل "ما أروعك".

ظهرت فيفي ببدلة رقص من اللون الأسود عليها ورود ملونة لامعة، عبارة عن "جامب سوت" دون أكمام، فوقه جيبة شيفون من اللون الأسود، وتركت شعرها الأسود منسدلاً بينما كانت تؤدي وصلة الرقص.

وجهت فيفي تهنئة خاصة عبر الفيديو حيث كتبت عليه تعليقًا، "من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب وعبال ميلون سنه بحبكو أوي خمسة مواه.. ‏الأغنية اللي برسل عليه دلوقتي للمطرب نبيل شعيل ‏ما أروعك".

وتفاعل جمهور فيفي، معها عبر التعليقات على الفيديو، فقال أحد متابعيها في تعليق، "بعشق الأغنية دي"، وقال آخر، "بحبك يا فوفا".

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