في اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة.. 10 آلاف مغربية تعرضت للعنف خلال عام

يصادف غدًا الـ25 من شهر نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في العالم، وبتلك المناسبة أعلنت "رابطة حقوق النساء" في المغرب عن نسب العنف التي تعاني منها السيدات، ورصدت ما يزيد على 10 آلاف سيدة تعرضت لأشكال عدة من العنف في المملكة المغربية خلال عام 2017.

كانت نسب العنف متفاوتة إلى حد كبير، تذيلت القائمة العنف الجنسي بنسبة 5.6% فقط، أي 600 حالة، وبررت الرابطة تلك النسبة الضئيلة بأن العنف الجنسي لا يزال مسكوت عنه في المجتمع المغربي، وتخجل معظم النساء عن الحديث في تلك الأمور، ما يعني أن الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي.

وجاء في صدارة التقرير العنف النفسي الذي تتعرض له النساء، بنسبة جاوزت الـ47%، بمجموع 7978 حالة، ويعد العنف النفسي من أعلى النسب لأنه مصاحب لكل أشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها المرأة في المغرب، ومن بينها العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 24%، والعنف الجسدي 16%، ثم العنف القانوني بنسبة 6%.

وتسعى المملكة المغربية لوضع حد للعنف ضد المرأة عن طريق تشريع قانون "محاربة العنف ضد النساء"، الذي ينتظر الدخول لحيز التطبيق، ويعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب.

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