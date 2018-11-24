هشام ماجد ينشر صورة مع ياسمين عبدالعزيز ويغلق التعليقات

نشر الفنان والسيناريست هشام ماجد، صورة له بصحبة الممثلة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "ماجد" بإطلالة كاجوال شتوية، فيما أطلت ياسمين بفستان أسود مزين بنقوش من الدانتيلا.

وعلق الفنان على الصورة، قائلًا: "فاصل من اللذاذة"، وأغلق خاصية التعليقات على المنشور، في تصرف غير متعاد له.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، أول أمس، حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وقالت ياسمين، إنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر: "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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