"لنجعل العالم برتقاليا".. الغربية تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

تنطلق غدا في كل العالم، حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، في اليوم عالمي لمحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء، تحت شعار، "لنجعل العالم برتقاليا.. اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"، وتشارك مديرية الشباب والرياضة بالغربية في تلك الحملة.

وتأتي الفعاليات ضمن الدعوة التي أطلقها محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، تحت عنوان "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن الحملة تحمل شعار "لنجعل العالم برتقاليا.. اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"، وذلك بمراكز شباب "شرشابة، الجعفرية، إبيار، ميت حبيب، قطور، بسيون، نادي الصيد، محلة مرحوم، شبشير الحصة المحلة ثان" في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2018م.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى توفير استثمارات والتزامات متجددة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كشرط مسبق وقوة دافعه وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وتابع أن الحملة تتصدى لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مع التركيز بوجه خاص على العنف المنزلي والعنف داخل الأسرة والعنف الجنسي والممارسات الضارة.

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