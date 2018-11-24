جان يامان يرد على أخبار علاقته بـ"ديميت أوزدمير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في الأسبوع الماضي إشاعة قوية تؤكد وجود علاقة حب تجمع النجم التركي جان يامان مع زميلته في مسلسل الطائر المبكر ديميت اوزدمير بعد التقاط صورة حميمية لهما خلال قضائهما سهرة رومانسية سويًا.

وشوهد الثنائي يامان وأزدمير خلال حضورهما حفل عيد ميلاد شريكتهما في المسلسل في أحد الأماكن وهما يستمتعان بوقتهما حيث رقصا سويًا بشكل رومانسي ولم يفارقا بعضهما.

وعند خروجهما من المكان طلبا من أحد الأشخاص التأكد من عدم وجود الصحافة، إلا أن عدسات المصورين استطاعت التقاتهما سويًا داخل المكان وخارجه، لتنتشر شائعة قوية أن علاقة الحب داخل المسلسل تحولت إلى حقيقة وواقع.

وبعد مرور أسبوع على هذه الشائعة والتي لم يقم أي منهما بنفيها عبر حسابه، التقط أحد الصحافيين الفنان جان يمان في أحد الأماكن وسأله عن قصة عشقه، ليجيب "أي عشق هذا لا يوجد عشق" نافيًا بذلك كل الأخبار والشائعات التي تم تداولها مؤخرًا.

إجابة يامان وضعت جمهوره في حيرة حيث الصور التي جمعتهما بدت حميمية جدًا وتؤكد وجود علاقة مميزة بينهما، خصوصًا ان أوزدمير كانت قد أعلنت انفصالها مؤخرًا عن حبيبها وهو الأمر الذي زاد من فرضية علاقتهما.