هاني سلامة يشوق جمهوره بإعلانه عن مفاجأة تجمعه بـ "أمير كرارة وعمرو سعد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان المصري هاني سلامة اليوم السبت، صورة تجمعه بالنجمين أمير كرارة وعمرو سعد، والمنتج حسام شوقي المسؤول عن الدراما في شركة "سينرجي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مُعلنا عن مُفاجأة قريبة ستتم بينهم.

وكان الفنان عمرو سعد قد نشر ذات الصورة مساء أمس وردّ عليه كرارة قائلاً: "يلا بينا ولا إيه"، وأجابه سعد: "يلا يا نجم الكل مستني المفاجأة".

وتوقع جمهور الفنان هاني سلامة اشتراك النجوم الثلاثة في عمل درامي موحد فيلم أو مسلسل، خاصة مع وجودهم بصحبة المنتج حسام شوقي، مُعبرين عن أنه سيكون أضخم الأعمال الفنية وأثمنها، نظرًا لكون ثلاثتهم منافسين أقوياء على شباك التذاكر.

وعلّق أحد المتابعين: "هتبقى أحلى مفاجأة.. أخيرًا شوفنا حاجة غير جمعة مباركة"، وقال آخر: "أكيد فيلم أو مسلسل جديد.. بس بلاش تأخير"، واتفق معه آخر: "أكيد فيلم جديد"، فيما أضاف أحدهم: "منتظرين على نار".

جدير بالذكر أن النجوم الثلاثة يشاركون في أعمال من إنتاج شركة "سينرجي"، حيث يقوم "كرارة" بالتجهيز لـ "كلبش 3"، ويشارك "سلامة" بـ "خبر عاجل" رمضان المقبل"، بينما يستأنف عمرو سعد تصوير مسلسل "بركة" الشهر المقبل.