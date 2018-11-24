"من غير حيرة".. في 5 خطوات نسقي ملابسك أثناء الطقس المتقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة أبوطالب:

يتميز فصل نهاية فصل الخريف وقرب دخول الشتاء بدرجات الحرارة المعتدلة نهارًا، وبعض البرودة ليلًا، الطقس الذي يضع كثير من السيدات والفتيات في حيرة شديدة عند اختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس غير المستقر.

والأمر الذي لا تعرفه الكثيرات أنه بمجموعة من التعديلات والخطوات البسيطة، يمكن استغلال الملابس الصيفية بالتنسيق مع القطع الخريفية، يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، تناسب المناخ الذي تشهده هذه الفترة، نستعرضها لكم فيما يلي:

1-الجاكيت الجينز

من أهم القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها هذه الفترة، الجاكيت الجينز بمختلف ألوانه، الموضة التي لا تنتهي، والذي يمكن تنسيقه فوق البلوزات أو القمصان الصيفية الخفيفة أو حتى الفساتين القطنية.

2-كارديجان طويل

يمكن أيضاً الاستعانة بالكارديجان الطويل القطن من خلال ارتدائه فوق أحد القمصان الخفيفة التي ترتديها الفتيات في الصيف، خاصة عند الخروج نهارًا في ظل الجو المعتدل.

أما الجارديان الصوف، فيمكن ارتدائه عند الخروج ليلًا، فوق بلوزة أو قميص كلاسيك أنيق.

3-الڤيست المنفوخ "الووتر بروف"

يعتبر "الفيست الووتر بروف" من أكثر القطع الأنيقة التي يحب كثير من الفتيات ارتدائها، والمناسبة للغاية في ظل هذا الطقس.

ويمكن تنسيق "الفيست" على قميص أو بلوزة صيفية خفيفة، ليشكلا طقم أنيق للخروج ليلًا.

4-قميص مفتوح فوق بلوزة

يتميز الطقس نهارًا بالاعتدال وسطوع الشمس، حينها لا تحتاج الفتاة سوى قليل من الدفيء عند الذهاب للعمل صباحًا أو حتى الخروج نهارًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ارتداء قيمص بكم خفيف على بلوزة صيفية.

5-الإسكارف الخفيف

يعد الشال أو الإسكارف من القطع الأساسية والتي تعطي شياكة فوق الملابس، حيث يمكن تنسيق السادة أو ذو النقوشات منه على الملابس الصيفية الخفيفة من خلال وضعه حول الرقبة مع تنزيل جزء منه على منطقة الصدر أو حتى وضعه حول الأكتاف.