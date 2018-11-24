كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - شاهد - كواليس تسجيل أغنية "حق مش حقك" لأحمد جمال

شارك الفنان أحمد جمال، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، يظهر فيها يسجل أغنية جديدة من أغاني ألبومه القادم، وتحمل اسم «حق مش حقك»، إذ يعكف «جمال» على الإنتهاء من تسجيل أغاني ألبومه الجديد كافة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد جمال الفنية كان غنائه تتر برنامج «كنوز» للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وهو من كلمات: أسامة عبد الصبور، والحان: مدين، وتوزيع: أحمد عادل، وهندسة صوتية: مصطفى رؤوف.

من ناحية أخرى يعكف أحمد جمال لتسجيل أغاني ألبومه الجديد داخل الأستوديو، ولم يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد حتى الآن.