كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - الملكة "أحلام" تحيي حفل اليوم الوطني للإمارات

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في حديقة البرج، بمدينة دبي الإماراتية؛ احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ٤٧.

يذكر أن أحدث أعمال أحلام الفنية، كانت أغنية "احلف" التي طرحتها حصريًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 نوفمبر الجاري، والاغنية من كلمات قوس والحان بازل وتوزيع هشام السكران.

وتعد هذه الاغنية هى الاحدث للمطربة احلام والتى تعقد عليها أملا كبيرا فى تحقيق مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

يذكر أن أحلام خضعت الى ريجيم قاس حيث ظهرت فى الفترة الاخيرة ووزنها قد قل بشكل كبير، وهو ما كان سببا فى مغازلة زوجها لها.