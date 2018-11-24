كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - شاهد - جيسون ديرولو يتجول في الأهرامات

وصل النجم العالمي جيسون ديرولو، إلى مطار القاهرة مساء أول أمس، الأربعاء؛ استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المنتظر، الليلة، في الجامعة البريطانية، بمشاركة النجم المصري تامر حسني، في أول حفل مشترك بينهما.

وحرص جيسون ديرولو على القيام بجولة سياحية في القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، حيث ركب حصانا في شوارع القاهرة، وتنزه في الأهرامات، والتقط الصور التذكارية والفيديوهات أمامها.

ويعد حفل جيسون ديرولو، هو الأول لسلسلة فعاليات دولية كبري تم التعاقد عليها، تتخطي الـ12 حفلًا، يشارك بها عدد كبير من أبرز النجوم العالميين وكبار مطربي مصر والعالم العربي.

وتستأنف اليوم التجهيزات النهائية للحفل، المرتقب غدًا، من إكمال بناء المسرح، وتركيب وحدات الإضاءة والألعاب النارية، التي ينتظر أن تكون مفاجأة وتتماشى مع الحفل الضخم.