كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - شاهد - مصطفى خاطر ينشر صورة جديدة مع زوجته



شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم فريق "مسرح مصر"، جمهوره ومتابعيه، عبر "انستجرام"، بصورة تجمعه بزوجته في العاصمة الهولندية أمستردام. مصطفى خاطر أحد الفنانين الصاعدين، وبدأ مشواره الفني بـ"مسرح مصر" مع أشرف عبد الباقي، برفقة علي ربيع واوس اوس وغيرهم. وكانت احدث أعمال مصطفى خاطر، مسلسل "ربع رومي"، مع بيومي فؤاد، وهالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.





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