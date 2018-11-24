كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - شاهد - نانسي عجرم ببطن ممتلئة في دبي

شاركت اللبنانية نانسي عجرم كضيف شرف في الاحتفالية التي تنظمها مجلة Vogue العالمية، بمدينة دبي الإماراتية.

وارتدت نانسي عجرم خلال الاحتفالية فستان أبيض طويل ظهرت فيها ببطن ممتلئة، وأبرز ملامح حملها، قبل أن تقدم عددا من أغانيها خلال الاحتفالية.

يذكر أن نانسي عجرم حامل في أواخر شهرها الرابع، وأكدت في لقاء سابق لها أن المولد الجديد بنت، لتصبح بذلك ثالث أنثى لها.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كان كليب "بدنا نولع الجو" الذي طرحته في سبتمبر الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وتجاوز الكليب حاجز الـ15 مليون مشاهدة.

