كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - اللوحة التي صدمت العالم اليوم في كوكب دبي الشقيق

نعرف أن الفنون سبعه هي

أولا النحت / العمارة

ثانيا الرسم / الزخرفة

ثالثا التلوين التمثيلي / التلوين الصرف

رابعا الموسيقى التعبيريّة (الوصفيّة) / الموسيقى

خامسا الإيماء / الرقص

سادسا الأدب والشعر / البيان وعروض الصرف

سابعا السينما / الإضاءة

وأضيف اليها تجاوزا فنون التلفزيون ، وأطلقوا عليه الفن الثامن ..

لكن هل هناك تصنيف لهذه اللوحة ثلاثية الأبعاد التي كشف عنها النقاب اليوم في أحد مواقع دبي ..

كوكب دبي الشقيق يتحداكم يانخبة يامصرية : أن تصنفوا هذه اللوحة . أو يكون لأحدكم خيالا يصل به الي إبداع مثل هذه اللوحات .. أو يكون لدينا وزيرا أو خفيرا يحتفي بهذا الفن ويشجع عليه .. ويسكت شوية عن إصدار التصريحات الرخيصة ..