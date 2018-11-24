كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - اللوحة التي صدمت العالم اليوم في كوكب دبي الشقيق
نعرف أن الفنون سبعه هي
أولا النحت / العمارة
ثانيا الرسم / الزخرفة
ثالثا التلوين التمثيلي / التلوين الصرف
رابعا الموسيقى التعبيريّة (الوصفيّة) / الموسيقى
خامسا الإيماء / الرقص
سادسا الأدب والشعر / البيان وعروض الصرف
سابعا السينما / الإضاءة
وأضيف اليها تجاوزا فنون التلفزيون ، وأطلقوا عليه الفن الثامن ..
لكن هل هناك تصنيف لهذه اللوحة ثلاثية الأبعاد التي كشف عنها النقاب اليوم في أحد مواقع دبي ..
كوكب دبي الشقيق يتحداكم يانخبة يامصرية : أن تصنفوا هذه اللوحة . أو يكون لأحدكم خيالا يصل به الي إبداع مثل هذه اللوحات .. أو يكون لدينا وزيرا أو خفيرا يحتفي بهذا الفن ويشجع عليه .. ويسكت شوية عن إصدار التصريحات الرخيصة ..
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