كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - تقارير تونسية : الأهلي يتواصل مع هداف دوري الأبطال

فرانك كوم

كشفت تقارير تونسية، رفض الكاميروني فرانك كوم لاعب الترجي، عرض الأهلي مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد طلب ضمه.

وكانت تقارير تونسية أكدت أن الأهلي أرسل عرض رسمياً لانتداب كوم بمبلغ 4 مليارات، إلا أن اللاعب الكاميروني رفض الانتقال للأحمر.

ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية: "كوم ثار على المسؤول الأهلاوي ورفض العرض من جديد".

كما كشفت الصحيفة أن مسؤول الأهلي تواصل مع أنيس البدري صانع ألعاب الترجي أيضاً، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء.

البدري يعتبر أفضل لاعبي الترجي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم ونحج في اقنتاص لقب هداف المسابقة القارية مع أبناء باب سويقة.

إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كانت قد رصت ميزانية ضخمة للتعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي قد ودع منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهاباً 2-2، وإياباً 1-1 في الإمارات، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.