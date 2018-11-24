كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - العزوة سند.. راغب علامة ينشر صورة جديدة مع عائلته

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تجمعه مع ابنيه خالد ولؤي، وعلق السوبر ستار على الصورة قائلا: "العائلة كل شىء".

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة، مؤخرا حفلًا غنائيًا حاشدًا في فندق بقبرص التركية في حضور حشد جماهيري ضخم رفع لافتة "كامل العدد"، بحضور عدد كبير من الجاليات العربية والأجنبية المختلفة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال راغب علامة الفنية كان كليب "اللي باعنا" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وتخطت مشاهداته اعلى المشاهدات عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

