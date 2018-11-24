كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 01:07 مساءً - مران الأهلي.. تأهيل "السولية وهاني".. ويوسف يحاضر اللاعبين استعدادًا للمقاولون

الأهلي

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، في الرابعة عصرًا اليوم السبت، بملعبه مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يعود لمنافسات الدوري ، بعدما ودع البطولة العربية، وفقد لقب دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 للمسابقة المحلية.

ويقود المران محمد يوسف المدير الفني الذي يتولى المهمة لفترة مؤقتة بعد إقالة الفرنسي كارتيرون، والذي يسعى إلى تجهيز لاعبيه من الناحية النفسية والفنية للمباريات المقبلة، والتركيز على مباريات الدوري؛ من أجل استعادة مكانة الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد يوسف، محاضرة مع اللاعبين؛ للتأكيد على تحديات الفترة الحالية التي يمر بها الفريق، ومطالبتهم بضرورة التركيز فيما هو قادم، خاصة بطولة الدوري.

كما يبدأ عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي الجري حول الملعب، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له؛ استعدادًا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

واشتكى السولية من إصابة بتمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، ويؤدي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا؛ تمهيدًا للعودة، ويخضع السولية لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته.

ويخضع محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق للاطمئنان على حالته، خاصة بعد شكوى اللاعب من بعض الآلام في كاحل القدم، وتحديد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي هاني برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وبدأ مرحلة الجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية منفردة، فيما يتحدد موقفه من التواجد في المران الجماعي وفقا للفحص الطبي الذي يخضع له اليوم.

وكان هاني تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن التواجد مع المنتخب الوطني والأهلي، ويجري تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، حصيله خوضه 6 لقاءات فقط.