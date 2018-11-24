بالصور| نوال الزغبي بإطلالة لامعة في حفل Brilliant Lebanese Awards

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها خلال إحيائها الحفل الغنائي الخاص بفعالية Brilliant Lebanese Awards.
وظهرت نوال بإطلالة لامعة، مرتدية فستان فاتح اللون، مزين بحزام يحمل اللون نفسه، من توقيع دار الأزياء "لابورجوازي".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على 7 آلاف تسجيل إعجاب، خلال 3 ساعات، بالإضافة إلى مئات التعليقات المثنية على إطلالتها.
يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ارتدت 3 فساتين مختلفة، من توقيع دار الأزياء اللبنانية نفسها.
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