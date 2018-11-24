بالصور| بعد طلاقها.. أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بصحبة أصدقائها

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة جديدة لها، في أول ظهور لها، عقب إعلان انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين بصحبة أصدقائها، وهم الفنانين أحمد حلمي ورامز جلال، وشريف منير والسيناريست تامر حبيب .

وعلقت الفنانة على الصورة: "أحلى ناس دول ولا أيه"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت الصورة على ما يزيد على 20 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات الداعمة لياسمين عقب إعلان طلاقها.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، مساء أول أمس، حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وقالت ياسمين، إنها انفصلت عن زوجها بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر: "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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