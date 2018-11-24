الأربعاء..مؤتمر صحفي للإعلان عن أحدث دراسة لحصر أسباب الطلاق

يعقد الأربعاء المقبل مؤتمر صحفي، للإعلان عن أحدث الدراسات لأسباب الطلاق التي تعدى نسبتها 50% في السنة الأولى من الزواج، وذلك بالتزامن مع موافقة وزارة الصحة على إطلاق أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات "الحبة الروز".
وستقام فاعليات المهرجان بفندق سميراميس انتركونتننتال بميدان التحرير الساعة 12 ظهرًا، بحضور: الدكتور طارق أسعد أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والأمراض النفسية كلية طب عين شمس، والدكتور ماجد أبوسعدة أستاذ أمراض النساء والتوليد، الدكتور هاشم بحري أستاذ الأمراض النفسية، والدكتور طارق أنيس أستاذ أمراض الذكورة، والدكتور عمر عبدالعزيز أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.
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