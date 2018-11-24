عادات صحية عليكِ اتباعها أثناء التعامل مع البوفيه المفتوح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما يشكل البوفيه المفتوح خطرًا كبيرًا على حميتك، ولكن الحقيقة أن الخطر الأكبر على صحتك لا يتمثل في كمية الطعام الذي تأكلينه فقط، بل في العديد من العادات التي قد تتبعينها بعفوية دون أن تدري أنها ضارة بصحتك.

لذلك جلبنا لكِ من مجلة "ريدرز دايجست" أبرز ما عليكِ فعله وما عليكِ تجنبه اثناء التعامل مع البوفيه المفتوح في المناسبات:

الغطاء الزجاجي

يجب عليكِ دائمًا غسل يديك قبل الاقتراب من البوفيه، والأهم من ذلك أن تتجنبي لمس الغطاء الزجاجي الذي عادة ما يكون فوق الطعام، إذ إن وظيفته هي تلقي رذاذ العطس وما شابه بدلًا من الطعام؛ ما يجعله أرضًا خصبة للجراثيم.

الملاعق

إياكِ واستخدام تلك الملعقة المدفونة في الطعام، فمن المرجح أن هذه الملعقة قد تم استخدامها من قِبل العديد من الأشخاص الذين أضافوا الجراثيم إليها، فيفضل استخدام أدواتك النظيفة التي لم يلوثها أحد.

البراعم

عادة ما يكون الخضار خيارًا صحيًا، ولكن هناكِ استثناء لهذه القاعدة، وهو الخضار ذو البراعم، فهي تنمو في البيئة الرطبة، ومن الصعب تنظيفها بالكامل؛ ما يعني أنها قد تنشر البكتيريا والأمراض.

السوشي

يتطلب إعداد السوشي بشكل صحي استخدام الأسماك عالية الجودة والكثير من الخبرة والحفاظ على درجة حرارة مناسبة؛ الأمر الذي نادرًا ما يتوفر في البوفيهات المفتوحة.

التونة

تحتاج التونة للمزيد من التبريد مقارنة بالأطعمة الأخرى، ولذلك فهي خيار غير آمن في البوفيه لما قد تحمله من بكتيريا.

الأطعمة المقلية

غالبًا ما تستخدم المطاعم التي تعرض بوفيهات مفتوحة زيوتًا رخيصة مليئة بالزيت المهدرج الذي يسد الشرايين، فإذا كنتِ ترغبين في تناول أي من الأطعمة المقلية اطلبيه طازجًا واختاريه بعناية.

سلطة المايونيز

تحتوي السلطات المغطاة بالمايونيز على الكثير من السعرات الحرارية، كما أنها تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا والأمراض إذا تُركت خارج الثلاجة لفترة طويلة.

المشروبات المحلاه

تحتوي المشروبات المحلاه مثل الشاي الحلو وعصير الليمون والبرتقال على كميات كبيرة من السكر، والإفراط في تناولها سيفسد حميتك لما تحتويه من سعرات حرارية زائدة.