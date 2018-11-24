للعناية بوجهك.. وصفات للغسول الطبيعي يمكنك تحضيرها بنفسك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - العناية بالبشرة من أساسيات التجميل لكل سيدة، ولكنك لستِ بحاجة إلى منتجات فاخرة وثمينة للحصول على بشرة أكثر جمالًا ونعومة، فبدلًا من إهدار نقودك والمجازفة بتضرر بشرتك، يمكنك دائمًا الاعتماد على المواد الطبيعية، لذا جلبنا لكِ من مجلة "ريدرز دايجست" مجموعة من الوصفات الطبيعية لغسول البشرة يمكنك تحضيرها بنفسك:

غسول زيت جوز الهند

دون تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية، يمكن لزيت جوز الهند أن يخلص بشرتك من الشوائب وأي لمعان، وذلك يرجع لما يحتويه من خصائص مضادة للجراثيم، لكن إذا كانت بشرتك عرضة للتحبب لا يفضل استخدامه.

الطريقة: دلكي بشرتك برفق بالزيت لمدة 30 ثانية، ثم ضعي منشفة دافئة على وجهك لفتح المسام وانتظري 15-30 ثانية قبل التخلص من الزيت من خلال التربيت بالمنشفة على وجهك.

العسل والليمون

يشكل العسل والليمون مزيجًا مثاليًا لترطيب وتطهير البشرة طبيعيًا، بالإضافة إلى تهدئتها، وكلاهما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والحبوب والتجاعيد أيضًا.

الطريقة: امزجي 2 ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ودفئي الخليط بين أصابعك، ثم ضعي طبقة رقيقة على وجهك ورقبتك واتركي الخليط حتى يجف قبل شطفه بالماء الدافئ.

غسول العنب

ثبُت علميًا أن العنب يحتوي على مغذيات تساعد في حماية خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، كما يحتوي على فيتامين C الذي ثبت أنه يساعد على تكوين الكولاجين.

الطريقة: خذي 3 أو 4 حبات كبيرة من العنب الأحمر أو الأخضر وأزيلي أي بذور، ثم افركي الجزء الداخلي على وجهك وعنقك، قبل شطفه بالماء البارد، فتلك الوصفة ستحمي بشرتك من الجفاف بالإضافة إلى تطهيرها.

غسول الخميرة

تتميز الخميرة بثرائها بمضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، كما تحمي البشرة وتقويها وتساعد حتى في إصلاح خلايا الجلد التالفة.

الطريقة: اخلطي عبوة (7 غم) من الخميرة الجافة أو الفورية مع 3 قطرات من عصير الليمون و2 ملعقة صغيرة من الماء، ضعي المزيج في وعاء واخلطي جيدًا حتى يتشكل معجون سميك، ويمكنك إضافة بعض من الماء إذا لزم الأمر.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

غسول الزبادي

مطهر ومقشر طبيعي مثالي للوجه يتميز بثرائه بالبروتين وحمض اللاكتيك، ويعمل على إزالة السموم من البشرة ويساعد على تقليص المسام والحد من التجاعيد ويرطب البشرة أيضًا.

الطريقة: ضعي طبقة رقيقة من الزبادي على بشرتك ودلكي برفق بأطراف أصابعك، ثم اتركيه لمدة 5-10 دقائق، واغسلي وجهك بالماء الدافئ.