أكثر ألوان شعر النساء جاذبية لموسم شتاء 2019

أصبح لون ‎ESPRESSO إسبرسو، اللون الدارج لدى أغلب نجمات الفن والأزياء في العالم، وخاصة في هوليوود لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مصممي الأزياء وأخصائي التجميل، أوضحوا أن لون "ESPRESSO " بات سائدا في الموضة الآن، لأنه يجمع عدة درجات من اللون البني وظلاله.

وأول من جرب هذا اللون الذي انتشر بشكل واسع في الوسط الفني، المغنية "سيلينا غوميز"، وعارضة الأزياء "كريسي تايغن" والممثلة "داكوتا جونسون".

وقال "كريس ويليامز" كبير الأخصائيين في صالون "Rush Hair ": إن هذا اللون من صبغة الشعر يناسب أصحاب البشرة الداكنة، لذلك إن كنت من الشقراوات الطبيعيات، فعليك التفكير مرتين قبل الإقبال عليه، وهو مناسب للشعر الطويل أكثر، كما يمكن تحقيق نتائج باهرة بالصبغة أيضا لذوات الشعر القصير".

وأضاف خبراء التجميل، أن استخدام درجات لون "ESPRESSO "، في المكياج وطلاء الأظافر، هو بديل رائع لألوان الموضة هذا الموسم.