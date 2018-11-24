كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - الزمالك أمام الشمس فى مؤجلات دورى محترفى كرة اليد

دورى محترفى كرة اليد

يواجه اليوم السبت، فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الشمس فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بدورى المحترفين .

فيما تقام أيضا اليوم المباراة المؤجلة بين فريقا الزمالك و الشمس فى منافسات المرتبط مواليد 2000 .

يذكر أن هذه المباراة كان قد تم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات باتحاد اليد بسبب قرار اللجنة الأولمبية فى وقت سابق بعدم لعب أى مباريات على أرض الزمالك قبل انتهاء الأمر.

كان قد نجح فريق الزمالك فى الفوز على الطيران فى المحترفين الكبار بنتيجة 31 / 25 و مرتبط 2000 بنتيجة 21 / 20 فى مؤجلات الدورى أيضا.