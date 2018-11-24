كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:50 صباحاً - الطلائع يختتم استعداداته ويتوجه للإسكندرية لملاقاة زعيم الثغر

طلائع الجيش

حدد البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش العاشرة صباح اليوم السبت للتوجه للإسكندرية لملاقاة الاتحاد السكندرى.

وأعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخطط للأحمال و محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى)

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غداً الاحد، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.